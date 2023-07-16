اخصائي اسرائيلي يشكك بالرواية الرسمية حول سبب ادخال نتنياهو المستشفى

شكك اخصائي اعصاب اسرائيلي شهير الاحد، في الرواية الرسمية التي تحدثت عن ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ادخل المستشفى السبت نتيجة اصابته بالجفاف.

وكان نتنياهو قال في تسجيل مصور بعد ساعات من نقله الى المستشفى السبت، ان "وعكة" المت به ونجمت عن تعرضه للجفاف خلال استجمامه مع عائلته تحت أشعة الشمس على شاطئ في بحيرة طبرية يوم الجمعة.

وقال البروفيسور رافي كاراسو وهو طبيب مختص في الاعصاب وعلاج الالم لاذاعة معاريف 103 اف ام "لا اعرف ما الذي حصل لرئيس الوزراء، لكن اعراض الجفاف تظهر بسرعة كبيرة وليس بعد 24 ساعة".

واضاف "اذا رايت مريضا يتم ادخاله المستشفى بسبب الجفاف وبعدها بساعتين.. اتوقع ان يتم ربطه بالسوائل".

ووفقا لمصادر في مستشفى "شيبا - تل هشومير"، فقد كان نتنياهو (73 عاما) فقد الوعي السبت، اثناء وجوده في منزله في قيسارية نتيجة ارتطام راسه بعد تعرضه للسقوط.

وبقي رئيس الوزراء الاسرائيلي قيد المتابعة الطبية طيلة الليل بعد ادخاله الى قسم الطوارئ في المستشفى، وذلك بحسب بيان لمكتبه.

وقال البيان الذي صدر صباح السبت، ان نتنياهو خضع لعدة فحوصات في مستشفى شيبا وجاءت جميعها طبيعية، وان من المتوقع مغادرته في وقت لاحق من نفس اليوم.

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان رئيس الوزراء تم تسريحه ظهرا، مضيفة انه خضع لعملية زرع جهاز تحت الجلد لمراقبة نبض القلب في قسم القسطرة في المستشفى.

والسبت، قالت صحيفة يديعوت احرونوت ان الاطباء كانوا اوصوا بادخال نتنياهو قسم أمراض القلب في المستشفى واخضاعه للمراقبة والمتابعة.

وسبق ان أدخل نتنياهو إلى المستشفى في /تشرين الأول/اكتوبر الماضي اثر وعكة تعرض لها بينما كان يؤدي الصلاة في كنيس يهودي.

وامضى رئيس الوزراء حينها الليل تحت المراقبة، كما اجريت له فحوص أشعة مقطعية، وغادر في صباح اليوم التالي.