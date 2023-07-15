نتنياهو يتحدث عن حالته الصحية وتعيين رئيس حكومة بالوكالة

ظهر رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لاول مرة منذ دخولة الى المشفى عصر امس السبت متحدثا عن حالته الصحية فيما رجحت تقارير اعلامية عبرية ان عن تعيين وزير العدل ياريف ليفين رئيسا للحكومة بالوكالة

وقال نتياهو : "كنت أمس في طبريا مع زوجتي تحت الشمس الحارقة من دون شرب ماء، حاليا أشعر بحال أفضل" وقالت تقارير طبية انه اصيب بالجفاف وقال في كلمة مصورة "نحن نمر بموجة حارة في البلاد وأطلب منكم قضاء وقت أقل في الشمس وشرب المزيد من الماء".

واعلن مكتب نتنياهو بأنه قضى ساعات الذروة في درجات الحرارة بالأمس في بحيرة طبريا وشعر اليوم بـ"دوران خفيف". من جهته صرح طبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن وضعه الصحي مستقر ويخضع للمتابعة.

وفيما قالت مصادر ان رئيس الحكومة سيحضر جلسة مجلس الوزراء اليوم الاحد فان تقارير تحدثت عن تعيين وزير العدل ياريف ليفين، قائما بأعمال رئيس الوزراء

وتتزامن الوعكة الصحة لنتنياهو مع تظاهر اكثر من 100 الف اسرائيلي احتجاجا على قوانين تمس استقلال المحاكم في المستقبل، حيث يحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد ينفي فيها ارتكاب أي مخالفات ويقول إنها مسيسة.