اخلاء محطة لندن للقطارات بسبب طرد مشبوه

قالت شركة قطارات الجنوب البريطانية على تويتر، إن السلطات أخلت محطة لندن بريدج بوسط لندن، الأربعاء، واستدعت خدمة الطوارئ.

وأعلنت شرطة النقل البريطانية أن محطة لندن بريدج للقطارات أخليت عقب العثور على لفافة مثيرة للريبة على متن أحد القطارات.

وقالت الشرطة، “أُبلغنا بأن خدمة الطوارئ تتعامل مع واقعة في محطة لندن بريدج”.

وأضافت “القطارات لن تخدم محطة لندن بريدج بسبب إخلائها”.

London bridge evacuated and sniffer dogs are being walked around. pic.twitter.com/xSddUuqmfY — Tom Wright (@TomWright94) April 21, 2021

قالت متحدثة باسم شرطة النقل "استدعي الضباط لمحطة لندن بريدج في الساعة 12:33 بعد بلاغات عن لفافة مثيرة للريبة على متن قطار".

وأضافت "المحطة أغلقت على سبيل الاحتياط في حين يقوم ضباط مختصون بفحص اللفافة".

من جهتها، قالت شركتا قطارات الجنوب والجنوب الشرقي إن القطارات لن تتوقف في المحطة وهي من أزحم المحطات في لندن.

وأضافت شركة نتورك ريل التي تدير المحطة على حسابها على تويتر إنها تتوقع تعطل المحطة حتى الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.