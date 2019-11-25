ادانة مديرة بنك بعد تورطها في اغتصاب 200 موظف

أعلن البنك الوطنى الزامبى، عن إيقاف مديرة البنك التنفيذية عن العمل، بعد وصول عدد من الشكاوى تتهمها بابتزاز نحو 200 رجل جنسيًا مقابل إنهاء مصالحهم أو توظيفهم بالبنك.

ووفق ما كشف عنه موقع “اليوم السابع”، نهاية الأسبوع المنصرم، نقلا عن صحيفة Zambian Observer، فإن عددًا من عملاء البنك، والباحثين عن العمل، تم استدراجهم

من قبل مديرة البنك التنفيذية، لإقامة علاقة جنسية معها، مقابل إنهاء أعمالهم، أو توظيفهم، مستغلة نفوذها كرئيس تنفيذى للبنك، موضحة أن المديرة المتهمة تبلغ من العمر 39 سنة، تعد العملاء بالموافقة على طلبات القروض المصرفية الخاصة بهم التى يطلبونها فى حالة الموافقة على طلبها.

وأفادت الصحيفة الزامبية بأنه وبعد أن تقدم 10 رجال رسميًا بشكاوى ضدها، قررت إدارة البنك تعليقها رسميًا، دون توضيح للعقوبات التي يعتزم البنك إجراءها، مشددة أن السيدة غير متزوجة بسبب سعيها للحصول على مؤهلات أكاديمية مختلفة قبل العثور على شريك.