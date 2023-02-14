ارتفاع اعداد ضحايا الزلزال التركي السوري الى 37 الفا

ارتفع الى نحو 37 الفا عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا يوم الاثنين 6 شباط - فبرايروهي حصيلة ليست نهائية حيث ما تزال هناك اسماء كثيرة مفقودة يعتقد بانها تحت الانقاض

37 الف قتيل

وقالت الاحصائيات الرسمية ان عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا وصل إلى 5801، فيما وصل عددهم وفي تركيا إلى 31643

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن ألفين و724 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزالين الرئيسيين اللذين بلغت شدتهما 7.7 و7.6 درجات.

وحددت افاد وجود 9 آلاف و793 عنصر إغاثة على الأرض من دول أجنبية، يواصلون أعمال البحث والإنقاذ إلى جانب الفرق التركية منذ الهزة الارضية التي ضربت المنطقة فجر 6 فبراير/ شباط الجاري

اردوغان: 81 الف مصاب

واعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال ، وقال في رسالة مصورة بعثها إلى القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء ان هناك جزء كبير من المصابين غادرو المشفيات