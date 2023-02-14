انتشال احياء في تركيا والخوذ البيضاء توقف عمليات البحث

تمكنت فرق الاغاثة والانقاذ في منطقة كهرمان مرعش التركية التي تعد مركز الزلزال الذي وقع فجر السادس من الشهر الجاري من انتشال شخصين على قيد الحياة بعد قضاءهم نحو 200 ساعة تحت منزلهم المدمر ، فيما اعلنت الخوذ البيضاء السورية انتهاء عمليات البحث عن احياء.

انتشال احياء في تركيا

وتمكنت فرق الانقاذ من انتشال فتى يبلغ من العمر 17 عاماً ويدعى محمد، في حين لم يتم التعرف على هوية الشخص الآخر، حسب ما ذكرت قناة سي ان ان تورك التركية، ويدعم الفرق التركية اكثر من 238 ألفاً و459 من أفراد البحث والإنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة

ولا يزال مؤشر عدد الضحايا بارتفاع في اليوم التاسع من الزلزال وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان الاثنين، أن عدد القتلى ارتفع إلى 31 ألفاً و643 قتيلاً إلى جانب 80 ألفاً و278 مصاباً

الخوذ البيضاء توقف عملية البحث

من جهتها اعلنت منظمة الخوذ البيضاء التي تشرف على عمليات البحث عن ناجين انها على وشك الانتهاء بعد ثمانية أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة السورية

واكد رائد الصالح رئيس المنظمة "المعطيات اللي عندنا ما ظل (ناجين) لكن نحاول نعمل تشييك على كل المواقع ونسأل الأهالي إذا في مفقودين".

وضرب الإرهاق الشديد فرق البحث والإنقاذ التي لا تزال تواصل العمل متمسكة بالأمل بينما ينتظر المواطنون في المناطق المنكوبة حدوث معجزات في ظل عدم تقديم اي دعم للمنظمة او المنطقة او الاهالي باستثناء فريق مصري وآخر اسباني كان قد اعلن عن دخولهما الى الشمال السوري للمساعدة في عمليات الانقاذ والاغاثة

وقالت الخوذ البيضاء انها تعمل على حصر أسماء المفقودين في المنطقة مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 2274 قتيلا وآلاف المصابين.

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