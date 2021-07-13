ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار بلفلوريدا لـ 94 قتيلا

أكدت دانيلا ليفين كافا عمدة مقاطعة ميامي دايد ارتفاع حصيلة الوفيات المؤكدة الناتجة عن الانهيار الذي وقع في 24 حزيران/يونيو الماضي إلى 94 قتيلاـ

وأكدت كافا استمرار فرق البحث في العمل بين الأنقاض في محاولة للعثور على رفات باقي الضحايا ومشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة والوقت المنقضي أبطأ من عملية العثور على الضحايا والتعرف عليهم، وفقا لصحيفة “ميامي هيرالد”.

وأضافت كافا إنه تم التعرف على 83 شخصا من هؤلاء، على الرغم من أن “عملية تحديد الهوية أصبحت أكثر صعوبة مع مرور الوقت”.

وفي 4 تموز/ يوليو ، تم إزالة الجزء المتبقي من المبنى في عملية هدم خاضعة للسيطرة، وبعد ثلاثة أيام، أعلنت ليفين كافا أنه لا أمل في العثور على أي شخص على قيد الحياة بين الحطام، وهو القرار الذي حول المهمة من عملية إنقاذ تديرها إدارة الإطفاء في المقاطعة إلى تحقيق في الوفاة أشرفت عليه شرطة ميامي دايد.