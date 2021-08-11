ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الجزائر الى 65 قتيلا بينهم 28 عسكريا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي تشهدها الجزائر وخصوصا في غابات منطقة تيزي وزو في منطقة القبائل شرقي البلاد، الى 56 قتيلا بينهم 28 عسكريا، بحسب ما افاد التلفزيون الجزائري الرسمي الاربعاء.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن اعلن الثلاثاء، مقتل 25 عسكريا، على الأقل، و17 مدنيا في حرائق غابات شرق العاصمة، حيث تواصل فرق الحماية المدنية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين إخماد الحرائق.

وأصيب عدد آخر من الجنود أثناء مكافحة الحرائق التي اندلعت في الأحراش بمنطقة القبائل.

وتشهد الجزائر موجة حارة، ويتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 46 درجة مئوية يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء الثلاثاء، بوقوع أكثر من 100 حريق في 17 ولاية جزائرية.

ونعى الرئيس عبد المجيد تبون الجنود الذين قتلوا، وأشاد بدورهم في مكافحة الحرائق.

ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو.

أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة.

تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) August 10, 2021

وكتب تبون في تغريدة على تويتر: "ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو."

وقال:"ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة، تعازيّ لكل أسر الشهداء".

وتحدث وزير الداخلية كمال بلجود عن "أياد إجرامية" تقف وراء الحرائق في البلاد.

وأضاف بلجود، لدى زيارته لولاية تيزى وزو، إن "اندلاع 50 حريقا في نفس التوقيت من المستحيلات السبعة، ومصالح الأمن ستباشر التحقيقات اللازمة."

وتسببت حرائق في دمار كبير بالعديد من بلدان منطقة حوض البحر المتوسط خلال الأيام الماضية، إذ اندلعت حرائق ضخمة في تركيا واليونان ولبنان وقبرص.

ويؤدي التغير المناخي إلى تزايد مخاطر ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجفاف، مما يساعد في اندلاع وانتشار النيران في الغابات والأحراش الجافة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أورد تقرير علمي للأمم المتحدة أن النشاط البشري يغير المناخ بطرق غير مسبوقة وأحيانا لا رجعة فيها.

وحذرت الدراسة المهمة من موجات الحر الشديدة المتزايدة والجفاف والفيضانات، وارتفاع درجة الحرارة بمعدلات أكبر خلال ما يزيد عن عقد من الزمان.

ولكن العلماء يقولون إنه يمكن تجنب كارثة إذا تحرك العالم بسرعة.