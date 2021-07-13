ارتفاع عدد ضحايا حريق ذي قار والامن يطارد مسؤولين محليين

ارتفع الى 93 عدد ضحايا فاجعة مشفى الحسين التعليمي، حيث يوجد عشرات الجثث المتفحمة التي لم يتم التعرف على هويتها بعد، فيما اصدرت محكمة عراقية بلاغا بالقبض على 13 مسؤولا في المدينة ما تزال قوات الامن تطاردهم.

مطاردة مسؤولين في ذي قار

وطلبت محكمة استئناف محافظة ذي قار العراقية، من الاجهزة الامنية القبض على 13 مسؤولا من ملاكات دائرة صحة المحافظة، بينهم مدير الدائرة صدام الطويل.

وافادت وكالة الانباء العراقية "واع، نقلا عن وثيقة عدلية انه تم "صدور أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولا بدائرة صحة محافظة ذي قار بينهم مدير الدائرة صدام الطويل، وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي".

ارتفاع عدد الضحايا

في الاثناء أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، عن ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي 93 قتيلا واكثر من 100 جريح

وقالت صحة ذي قار في بيان إن "حريق مستشفى الإمام الحسين ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع عبوات الأوكسجين".

الكاظمي يعقد اجتماعا عاجلا

في سياق متصل، أصدر اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، قرارات عدة بينها سحب يد مسؤولين في محافظة ذي قار بعد الحريق الذي اندلع في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في المحافظة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في محافظة ذي قار، ومعالجة تداعياتها".