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فيديو: 40 قتيلا في حريق بمركز عزل كورونا شمال العراق

منشور 12 تمّوز / يوليو 2021 - 08:39
ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.
ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.

لقي اكثر من 40 شخصا حتفهم اليوم الاثنين باندلاع حريق في مركز لعزل مصابي كورونا جنوبي العراق من بينهم اثنين من الكادر الطبي إضافة إلى فرد أمن

وقالت مصادر عراقية ان حريقا شب في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لمصابي كورونا في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، حيث اوقع عشرات المصابين الى جانب الضحايا 

وقالت قناة دجلة ان "20 شخصا لقوا مصرعهم تفحموا بنيران حاصرتهم بمركز العزل داخل مستشفى الحسين التعلميمي في محافظة ذي قار".

ونقلت قناة السومرية عن مصادر أن "3 اسطوانات اوكسجين انفجرت نتيجة الحريق".

الدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق


ونقلت خلية الإعلام الأمني عن وزارة الداخلية بتغريدة قولها إن "فرق الدفاع المدني تسيطر على حادث حريق اندلع داخل 20 كرفان مشيداً من السندويج بنل سريع الاشتعال مخصصة لعزل المصابين بفايروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار وتمنع امتداد النيران الى بناية المستشفى 


وتكاد الحرائق ان تكون مشهدا يوميا في البلاد حيث سجلت وزارة الداخلية بين يناير ومارس الماضيين، 7000 حريق، أكثرها دموية شب في أبريل الماضي في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كوفيد-19 بالعاصمة بغداد وفق وكالة الصحافة الفرنسية

وقتل 82 شخصا وأصيب 110 آخرون في هذا الحادث الذي أثار صدمة وغضبا عارما.

وقال الدفاع المدني ان فرقه توجهت إلى مكان الحادث.

ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.

وفي أبريل الماضي اندلع حريق في مستشفى ابن الخطب ببغداد والمخصص أيضاً لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.

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