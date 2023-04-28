ارتفاع في جرائم الزنا وهتك العرض في الاردن

كشف تقرير رسمي اردني عن ارتفاع في نسبة الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة المرتكبة في المملكة بمعدل 10.98% مقارنة مع العام 2021
وافاد التقرير الإحصائي الجنائي لمديرية الأمن العام لعام 2022، ان حالات جرائم الزنا في الأردن في عام 2022 وصلت الى 175 حالة مقارنة مع 166 حالة لعام 2021
كما كشف التقرير الامني عن ارتفاع في عدد حالات جرائم هتك العرض إذ بلغت 991 حالة العام الماضي، مقارنة بالعام الذي يسبقه لتكن الحالات 904
ارتفاع ايضا بنسب حالات الإجهاض في عام 2022 مسجلة 26 حالة، مقارنة مع 22 حالة في عام 2021
الارتفاع الاخر شهده عالم الخطف حيث سجلت 214 حالة في عام 2022 مقابل 162 حالة عام 2021
وشهدت اعداد حالات البغاء انخفاضا بنسبة 18.75%، لتصل في عام 2022 إلى 39 حالة بعد أن سجلت 48 حالة في عام 2021
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