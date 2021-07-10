ارتفاع قتلى انهيار المبنى بفلوريدا إلى 79 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار المبنى السكني في ولاية فلوريدا إلى 79 شخصا، بعد انتشال 15 جثة جديدة من تحت الأنقاض.

وقالت دانييلا ليفين كافا، عمدة مقاطعة "ميامي دايت" "فرق البحث التي تعمل في موقع المبنى السكني المنهار عثرت بشكل عام الجمعة على 15 جثة أخرى”، مضيفة أنه تم تأكيد مصرع 79 شخصا، كما ذكرت أن مصير 61 شخصا لا يزال مجهولا.

وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، انهار مبنى سكني مؤلف من 12 طابقا، ويضم 270 وحدة يسكن بها 5600 شخص، في منطقة “سيرفسايد” بمقاطعة “ميامي ديد”، شمال منطقة ميامي السياحية.

وجاء انهيار المبنى بينما كان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

وإثر ذلك، أعلن الرئيس جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا.

وكان مسؤولو منطقة “سيرفسايد”، في مراسلات مع إدارة المبنى عام 2018، قد ذكروا أن البناء الذي تم تشييده عام 1981 قد تعرض لأضرار هيكلية كبيرة، لافتين أن إصلاحات الأعمدة المتصدعة والخرسانة المنهارة ستتكلف 9 ملايين دولار.