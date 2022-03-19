ارتياح كويتي لخطوات لبنان على طريق تصويب علاقاته مع الخليج

اعربت الكويت السبت، عن ارتياحها للخطوات التي اتخذها لبنان على طريق تصويب علاقاته مع دول الخليج، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وقال البيان، أن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح أبدى ارتياحه خلال اتصال هاتفي مع ميقاتي "للخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات بين لبنان ودول الخليج".

وكان الشيخ أحمد قد سلم لبنان مقترحات لبناء الثقة في كانون الثاني/ يناير ضمن جهود إعادة بناء العلاقات الخليجية مع لبنان، والتي تضررت بشدة بسبب تنامي نفوذ حزب الله المدعوم من إيران في بيروت والمنطقة.

ووصلت هذه العلاقات إلى مستوى متدن جديد العام الماضي عندما طردت السعودية ودول خليجية أخرى سفراء لبنانيين واستدعت سفراءها في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي تنتقد التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء اللبناني السبت، ان ميقاتي شكر "الكويت على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ومساندته خصوصا في الأوقات الصعبة"، بحسب المصدر ذاته.

ونوه "بالمساعي الطيبة التي يبذلها وزير خارجية الكويت لإعادة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية إلى مسارها الصحيح".

وتضمنت المبادرة الطلب من بيروت عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة، وتشديد مكافحة تهريب المخدرات من لبنان إلى الخليج، وتطبيق اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989) وقرارات دولية ذات صلة بلبنان.​​​​​