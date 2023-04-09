اردني يصور الملائكة في السماء؟؟

نشرت وسائل اعلامية اردنية فيديو زعم فيه احد المواطنين تصوير الملائكة تصعد الى السماء، وخلال الفيديو الذي امتد لدقيقتين كان المواطن يقسم على انهم الملائكة

وظهرت اشكالا هلامية تطير في قناة ضبابية ، وكان المواطن يقسم على انها الملائكة ويسبح ويحوقل اثناء التصوير

المعلقون والمغردون رد غالبيتهم بالنكات والاستهزاء على الفيديو والادعاء بشأن فحواه، احدهم قال ان المصور يبدو انه وكيل ايفون او سامسونج ويريد اظهار قدرات الكاميرا، فيما قال اخر ان المصور تلقى ضربة على رأسة ادت الى انفصامه ، ودعا اخر الى تثبيت العقل والدين علينا

الفيديو نشر في وسائل اعلامية اردنية لها شعبية واسعة من دون ان تقدم تفسير او تحليل لهذه الصور

وكانت صورا شبيهة لتلك التي نشرها المواطن الاردني عرضها نشطاء على انها من الكعبة المشرفة حيث ظهرت الاشكال الهلامية وكأنها تصعد الى السماء