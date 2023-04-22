اردني يقتل زوجه والدة ويرميها في بئر عشية العيد

بدا مدعي عام الجنايات الكبرى الاردنية القاضي عماد الغويري التحقيق بقضية مقتل سيدة على يد ابن زوجها بخمسة طعنات قاتلة، عشية عيد الفطر يوم الخميس الماضي في مدينة اربد شمال المملكة

وقالت الشرطة ان خلافات وقعت بين الجاني والخضية ادت لارتكابه الجريمة ، وفي التفاصيل وفق قناة رؤيا الفضائية فقد اقدم الجاني على الاجهاز على الضحية بواسطة سكين مطبخ وقام باخفاء جثتها داخل بئر ماء ارضي في منزل والده.

واشار الى ان والدة المتهم توفيت قبل سنة و4 اشهر،وبقي الشاب يعيش في كنف ابيه المصاب في السرطان، إلا أنه تزوج بعد مرور الفترة المذكوره.

ويوم الجريمة وفق المصادر كان الاب نائما ولم يتمكن من سماع الصراخ اثناء وقوع الجريمة وعندما استيقظ من نومه شاهد بقع دم على الأرض امتدت حتى بئر الماء.وبعد قليل ورد اتصالة من زوج شقيقة الجاني للوالد يبلغه بتفاصيل الجريمة وان ابنه سلم نفسه للاجهزة الامنية

وقرر القاضي توقيف الجاني العشريني 15 يوما على ذمة التحقيق وتوجيه تهمة القتل العمد له