اردني يمزق القرآن الكريم في بث مباشر

اقدم مواطن اردني اليوم الجمعة يدعى ابو بيان وهو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي على تدنيس القرآن الكريم في خطوة مستغربة على المجتمع الاردني المعروف بتمسكة والتزامه الديني والاخلاقي

ولم يتحدث المدعو ابو بيان خلال البث عندما عرض نسخة من المصحف الشريف على الشاشة وفتح صفحاته وبدا في تمزيقه وهو يبتسم

يشار الى إهانة الشعور الديني يعاقب عليها قانون العقوبات الاردني في المادة 278 وهي الحبس لمدة لا تقل عن 4 أشهر، ولا تزيد على سنتين، مع غرامة لا تزيد على 500 دينار

كما ان الحكومة الاردنية كانت قد استنكرت ما اقدم عليه اشخاص في دول غربية خاصة في السويد واطلقت عليهم وصف متطرفون يمينيون عندما قامو بحرق القرآن الكريم، واستدعت السفير السويدي في عمان وقدمت احتجاجا قويا مؤكدة ان ذلك لا يدخل في اطار حرية الرأي والتعبير