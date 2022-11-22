اردوغان: دباباتنا ستدخل سوريا والعراق

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، إن القوات العسكرية لبلاده، ستشن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية والعراقية.

وقال اردوغان: "في اقرب وقت ممكن، ستدخل دباباتنا إلى سوريا والعراق، لتدمير مقرات الإرهابيين"، مشيرا إلى أن تركيا تعرف من يدعم المنظمات الإرهابية ويمدها بالسلاح والمال.

وأضاف الرئيس التركي، في كلمة خلال افتتاح مشاريع في ولاية أرتفين شرقي البلاد: "ستقتلع دباباتنا وجنودنا جذور الإرهابيين في شمال سوريا والعراق".

واشار اردوغان، إلى أنه ستكون هناك حدود جديدة، وهي "أمن الدول التركية"، مشددا على أن بلاده ستذهب أينما يوجد الإرهاب لمجابهته.وبين، أنه لا يوجد هناك من يستطيع منع تركيا، من تحقيق ذلك.

وقال: "الجواب على الهجوم القذر الذي استهدف شعبنا في اسطنبول، كان في قلب مراكز المنظمات الإرهابية في شمال سوريا والعراق، وفي عمق المناطق التي ظنّوا أنهم آمنون فيها".

ونفذت القوات الجوية التركية عملية مخلب السيف الأحد، شمال سوريا والعراق، كرد على عملية التفجير في مدينة اسطنبول، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 81 آخرين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الاثنين أن الغارات أسفرت عن مقتل 37 شخصًا، بينهم 18 عنصرًا من قوات النظام السوري، على الجانب السوري..