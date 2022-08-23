اردوغان يؤكد لعباس دعمه لفلسطين رغم التطبيع مع اسرائيل

اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال استقباله للرئيس الفلسطيني محمود عباس في انقره، دعمه المطلق للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى قيام دولته المستقلة

واستقبل الرئيس التركي مساء اليوم الثلاثاء، رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمراسم رسمية مهيبة بالعاصمة التركية أنقرة حيث استقبلت فرقة الخيالة الرئيس عباس ورافقته حتى بوابة البروتوكول في المجمع الرئاسي، حيث كان في استقباله الرئيس أردوغان.

الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس التركي أردوغان في زيارته إلى أنقرة اليوم. pic.twitter.com/TviCpdSgFj — Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) August 23, 2022

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس محمود عباس في ساحة المجمع الرئاسي، حيث تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، وإلقاء التحية على منصة الشرف.

حماس تنفي مباركة التطبيع التركي الاسرائيلي

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إننا “ننفي ما زعمته بعض وسائل الإعلام عن موافقة الحركة على التطبيع بين تركيا والكيان الصهيوني المحتل”.

وتابعت الحركة، في تصريح مقتضب لها: “نجدّد التأكيد على رفضنا لأشكال التطبيع كافة الذي يتعارض مع ثوابتنا الوطنية ومصالح شعبنا وشعوب المنطقة العربية والإسلامية”.

ياتي التصريح على الرغم من اعلان اكثر من مسؤول تركي مباركة حماس للتطبيع بين انقره وتل ابيب

ويُذكر أن تركيا وإسرائيل، أعلنتا خلال الأسبوع المنصرم، إعادة تبادل السفراء بينهما، وعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وأوضحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه “جراء الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إسرائيل وتركيا تعيدان السفيرين”.