اردوغان يتحدث عن انفتاح كبير في العلاقات مع روسيا ويحذر اميركا

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن انفتاح كبير في علاقات بلاده بروسيا، التي تخضع لعقوبات اميركية وغربية صارمة، وحذر الولايات المتحدة من اتخاذ اي خطوة ضد بلاده وقال ان تركيا تفكر في استخدام نظام سويفت المالي الروسي

وقال الرئيس التركي الذي كان يتحدث امام عددا من رجال الأعمال الأمريكيين، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك: " ان هناك احتمال كبير لتسيير الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وقبرص التركية التي لا يعترف فيها الا انقرة"

وتحدث عن احتمال حضور رئيس الوزراء الارميني لقمة الاتحاد الاوربي في براغ وان هناك انباء عن لقائه به ورحب بالخطوة واعتبرها بناءة.

وقدمت تركيا دعما كبيرا لاذربيجان في حربها مع ارمينيا الى ان رجحت الكفة لصالح القوات الاذرية التي انهت المعركة لصالحها فيما تتهم ارمينيا انقرة بممارسة الابادة الجماعية بحق الارمن في القرن السابق وتطالبها بالاعتذار وهو ما تنكره انقره وترفضه ايضا

وعن العلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية قال الرئيس التركي ان هناك عوائق في الصناعات الدفاعية لكن حجم التبادل التجاري

بين البلدين سيصل إلى 100 مليار دولار في وقت قصير، وصرح بأن الاستثمارات الأمريكية المباشرة في تركيا بلغت 14.1 مليار دولار، وأن استثمارات الشركات التركية في الولايات المتحدة وصلت إلى 8.6 مليارات دولار.

كما استضافت تركيا أكثر من 500 ألف سائح أمريكي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.