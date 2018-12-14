اردوغان يتوعد بطرد قسد من منبج رغم انف الولايات المتحدة

أردوغان: مصممون على التحرك لتطهير شرقي الفرات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه إذا لم تخرج الولايات المتحدة "وحدات حماية الشعب الكردية" من منبج، فإن تركيا ستقوم بإخراجهم منها.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه اليوم الجمعة، في أنقرة، إن "تركيا خسرت ما يكفي من الوقت حيال التدخل في مستنقع الإرهاب شرقي نهر الفرات بسوريا ولن نتحمل تأخير يوم واحد".

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده مصممة على إحلال السلام في المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا.

كما أشار إلى أن بلاده نفذت عمليات في مناطق سنجار ومخمور شمالي العراق، مؤكدا أنها ستتبعها عمليات أخرى.

وقال أردوغان إن "الهجوم الغاشم على جنودنا في عفرين من تل رفعت شمالي سوريا أظهر مدى دقة قرارنا"، مشيرا إلى مقتل جندي تركي أمس الخميس، بهجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين.

وقد أعلن أردوغان الأسبوع الجاري، أن القوات التركية ستطلق عملية عسكرية شرقي الفرات في سوريا خلال أيام، مؤكدا أن قوات جيشه لن تستهدف القوات الأمريكية هناك.

كذلك دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، واشنطن إلى إنهاء علاقتها بوحدات "حماية الشعب الكردية" و"حزب العمال الكردستاني"، والتخلي عن نقاط المراقبة شمالي سوريا.

محادثات بين اردوغان وترامب

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان عبر عن قلقه بشأن وجود وتحركات فصيل مسلح كردي في شمال سوريا وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت أن الزعيمين اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون بشأن سوريا لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكان أردوغان قال يوم الأربعاء إن تركيا ستشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة مما دفع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) للتحذير من أن أي عمل عسكري كهذا سيكون غير مقبول.