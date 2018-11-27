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اردوغان يحّذر اليونان وقبرص من التنقيب "المتهور" عن الغاز والنفط

اردوغان يحّذر اليونان وقبرص من التنقيب "المتهور" عن الغاز والنفط
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