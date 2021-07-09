اردوغان يدعو عباس لزيارة تركيا

بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زيارة إلى تركيا، اليوم الجمعة، ستستمر 3 أيام، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث استضافت انقرة مؤخرا جلسة حوار ناجحة بين حركتي فتح وحماس تم التوصل خلالها الى اجراء الانتخابات والوصول الى المصالحة بين الحركتين

العلاقات التركية الفلسطينية

ونقل بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن الرئيس عباس سيبحث مع أردوغان العلاقات الثنائية بين الدولتين من كافة النواحي، والخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير علاقات التعاون بين تركيا وفلسطين.

وأوضح البيان أن أردوغان وعباس سيتبادلان الآراء حول الأوضاع الإنسانية في فلسطين، والتطورات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمصالحة الوطنية الفلسطينية، والانتخابات المخطط تنظيمها في فلسطين.

بحث العدوان على غزة

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عباس "سيطلع نظيره التركي على التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وآثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحاجه الى بدء عملية إعادة الأعمار هناك".

وذكرت الوكالة أيضا أن "الرئيس عباس سيبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة عموما، وفي القدس، بما فيها أحياء سلوان، والشيخ جراح، والمسجد الاقصى، على وجه الخصوص".