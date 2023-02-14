اردوغان يرفع الآذان في أذن مولودة ناجية من الزلزال ويسميها

البوابه - رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الآذان في أذن مولودة لأم ناجية من الزلزال وأطلق عليها اسم عائشة بتول وذلك خلال زيارة أجراها برفقة زوجته أمينة أردوغان في مدينة تشام ساكورا الطبية بمنطقة باشاك شهير باسطنبول وفق وكالة الأناضول.
• Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 14, 2023
• Depremzedelerle sohbet etti, yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedenin bebeğine 'Ayşe Betül' ismini verdi https://t.co/bcKzK7DYFL pic.twitter.com/speuTvaovJ
وعاين الرئيس التركي الوضع الصحي لعدد من مصابي الزلزال الذي ضرب في 6 فبراير الجاري جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة وصلت إلى 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.
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