اردوغان يرفع الآذان في أذن مولودة ناجية من الزلزال ويسميها

البوابه - رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الآذان في أذن مولودة لأم ناجية من الزلزال وأطلق عليها اسم عائشة بتول وذلك خلال زيارة أجراها برفقة زوجته أمينة أردوغان في مدينة تشام ساكورا الطبية بمنطقة باشاك شهير باسطنبول وفق وكالة الأناضول.

• Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu

• Depremzedelerle sohbet etti, yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okudu



Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedenin bebeğine 'Ayşe Betül' ismini verdi https://t.co/bcKzK7DYFL pic.twitter.com/speuTvaovJ — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 14, 2023

وعاين الرئيس التركي الوضع الصحي لعدد من مصابي الزلزال الذي ضرب في 6 فبراير الجاري جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة وصلت إلى 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.



