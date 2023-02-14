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اردوغان يرفع الآذان في أذن مولودة ناجية من الزلزال ويسميها

تاريخ النشر: 14 شباط / فبراير 2023 - 07:38
المولودة الناجية من الزلزال بين يدي الرئيس التركي
المولودة الناجية من الزلزال بين يدي الرئيس التركي

البوابه - رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الآذان في أذن مولودة لأم ناجية من الزلزال وأطلق عليها اسم عائشة بتول وذلك خلال زيارة أجراها برفقة زوجته أمينة أردوغان في مدينة تشام ساكورا الطبية بمنطقة باشاك شهير باسطنبول وفق وكالة الأناضول.

 

 

وعاين الرئيس التركي الوضع الصحي لعدد من مصابي الزلزال الذي ضرب في 6 فبراير الجاري جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة وصلت إلى  7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

 


 

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