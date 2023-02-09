أردوغان: تركيا ستتعافى من آثار الزلزال بوقت قصير

قال رجب طيب أردوغان أن تركيا ستتعافى خلال وقت قصير من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر يوم الاثنين الماضي.

ودعا الرئيس التركي خلال تفقده مناطق متضررة من الزلزال في قضاء إسكندرون إلى عدم القلق مؤكدا أن على التعافي من هذا الشيء خلال وقت قصير تماما كما تم التعافي الزلازل السابق الذي ضرب في كل هذه الأماكن.

مؤكدا أن الذين لقوا حتفهم في الزلزال باقون في القلب حيث أنهم "جزء منا".

وكان أردوغان أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ مدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال،.

والمناطق التي تضررت بفعل الزلزال في تركيا هي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

16 ألفا حصيلة قتلى الزلزال

وضرب فجر يوم الاثنين زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

واظهرت احصاءات رسمية نشرت الخميس، تجاوز حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا 16 ألف قتيل وسط مخاوف من تخطيها 20 ألفا، في ظل استمرار عمليات البحث عن ناجين تحت الانقاض مع هيمنة أجواء شديدة البرودة على الجو الأمر الذي يفاقم من المعاناة.



