اردوغان يريد فتح صفحة جديدة مع روسيا

أكد البيان الختامي لقمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على أهمية الاتفاق حول النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، مشددين على ضرورة تنفيذه بالكامل، وشدد اردوغان عن رغبته في فتح صفحة جديدة مع بوتين

تطوير العلاقات الروسية التركية

وقال البيان الختامي الصادر عن اجتماع الرئيسين في مدينة سوتشي الروسية، الجمعة، أنه "على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية القائمة، أكد الزعيمان الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير العلاقات الروسية – التركية على أساس الاحترام والاعتراف بمصالح الطرف الآخر وبناء على التزاماتهما الدولية".

وأكد الرئيسان على "أهمية العلاقات الصريحة والصادقة والمبنية على الثقة بين روسيا وتركيا بالنسبة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي".

نقل الحبوب من الموانئ الاوكرانية

واعترف الزعيمان بالدور المهم للعلاقات البناءة بين البلدين في الاتفاق على مبادرة النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية. وجرى التأكيد على ضرورة ضمان تنفيذ صفقة اسطنبول بالكامل... بما في ذلك تصدير الحبوب والأسمدة الروسية".

سوريا في قمة بوتين اردوعان

وتطرق بوتين وأردوغان خلال مباحثاتهما إلى الملف السوري. وجاء في البيان الختامي بهذا الصدد أنهما "يوليان أهمية كبيرة لتفعيل العملية السياسية. وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها. وجدد الرئيسان التأكيد على عزمهما على العمل المشترك والتنسيق بين البلدين في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية".

اردوغان: المحادثات مثمرة

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الاجتماعات بين الوفدين الروسي والتركي كانت مثمرة، متمنيا فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. وأضاف أردوغان الذي جلس قبالة بوتين قبيل محادثاتهما في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، في تصريحات بثها التلفزيون التركي، أنه من المهم استكمال تشييد محطة أكويو النووية التي تبنيها شركة روسية في جنوب تركيا في الوقت المحدد. كما أعرب عن تمنياته بفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية مع روسيا بعد اتفاق الحبوب.

يشار إلى أن تركيا لعبت بجوار الأمم المتحدة، الشهر الماضي، في التوسط في اتفاقيات بين روسيا وأوكرانيا، ما مهد الطريق لأوكرانيا لتصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة في موانيها على البحر الأسود منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى البلاد قبل أكثر من خمسة أشهر، كما تسمح الاتفاقيات لروسيا بتصدير الحبوب والأسمدة.

كما غادرت ثلاث سفن أخرى تحمل آلاف الأطنان من الحبوب المواني الأوكرانية يوم الجمعة، بعد مغادرة أول سفينة في وقت سابق من هذا الأسبوع.