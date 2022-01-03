اردوغان يستعد لزيارة الرياض: هذه اهم الملفات

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، زيارة المملكة العربية السعودية، في فبراير المقبل حيث سيبحث جملة من الملفات الاقتصادية والسياسية، في ظل الخلافات السياسية والاقتصادية وحالة التنافر بين البلدين.

علاقات تجارية بين السعودية وتركيا

وكان الرئيس التركي يتحدث على هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين بمدينة إسطنبول، وقال عن وضع العلاقات التجارية بين تركيا والسعودية، إنه سيبحث مع الملك سلمان بن عبدالعزيز العراقيل التي تشوب العلاقات التجارية بين البلدين.

دعوة سعودية لاردوغان

وأضاف قائلا: "تلقيت دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لزيارة الرياض، وسنناقش أمورا كثيرة تخص علاقات البلدين". يذكر أن الرئيس التركي، سيجري في فبراير المقبل أيضا زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة.

وكانت علاقات تركيا مع السعودية توترت على خلفية دعم أنقرة لقطر في نزاع بين البلدين الخليجيين، ثم تصاعد التوتر إلى مرحلة الأزمة بعد اغتيال الكاتب والصحفي، جمال خاشقجي، الذي كان معارضا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، عام 2018.

تحسن العلاقات مع الامارات والسعودية

لكن الشهور الأخيرة شهدت تحولا في السياسة الخارجية التركية التي اتجهت إلى تحسين العلاقات مع الرياض وأبوظبي، وحتى القاهرة، فيما تتابعت اللقاءات وكان أبرزها قبل أسابيع زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والاجتماع مع إردوغان.