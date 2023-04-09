تقرير: اردوغان يعزي اسرائيل بضحايا "الهجمات الارهابية الفلسطينية"

قدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تعازيه الى نظيره الاسرائيلي اسحق هيرتسوغ في "ضحايا الهجمات الارهابية الفلسطينية الاليمة"، وفق ما افادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاحد.

وقالت الصحيفة ان تعزية اردوغان جاءت خلال محادثة هاتفية اجراها هيرتسوغ مساء السبت.

وكانت مستوطنتان تحملان الجنسية البريطانية لقيتا مصرعهما واصيبت ثالثة بجروح خطيرة الجمعة، في عملية اطلاق نار استهدفت مركبة قرب حاجز مستوطنة الحمرا قرب اريحا في الاغوار الفلسطينية.

وفي مساء نفي اليوم لقي شخص مصرعه واصيب سبعة اخرون على الاقل في عمليتي اطلاق نار ودهس قالت اسرائيل ان فلسطينيا نفذهما في تل ابيب الجمعة، قبل ان يستشهد برصاص قوات الشرطة.

واشارت "جيروزاليم بوست" ان الغرض الاساسي من الاتصال الذي اجراه اردوغان مع هيرتسوغ كان للتعبير عن قلق انقرة من التصعيد والعنف في اسرائيل والضفة الغربية، وخصوصا في ظل الاعتداءات الاسرائيلية على المصلين في المسجد الاقصى في القدس المحتلة.

وقالت الصحيفة ان هيرتسوغ اعرب عن شكره لتعزية اردوغان، مؤكدا التزام الدولة العبرية بحرية العبادة وكذلك الوضع القائم في الاماكن المقدسة، وخصوصا الحرم القدسي.

وكان الزعيمان طورا خلال الفترة علاقات ودية وطيدة، وبدا ذلك باتصال هاتفي اجراه اردوغان مع هيرتسوغ لتهنئته باختياره رئيسا لاسرائيل في تموز/يوليو 2021.

واكتسبت هذه العلاقة دفعة خلال زيارة دولة قام بها هيرتسوغ الى تركيا في اذار/مارس العام الماضي، ما فتح الطريق حينها لاستئناف الحوار والتعاون بين البلدين بعد قطيعة استمرت لسنوات.