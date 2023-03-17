نجل قيادي في حماس يكشف افترائه على تركيا بعد تعاونه مع اسرائيل

كشف صهيب نجل القيادي البارز في حركة حماس “حسن يوسف”، في مقطع فيديو نشره على صفحته في الفيس بوك عن خفايا تعامله مع اسرائيل والمخابرات النمساوية وقال انهم ورطوه وطلب العفو والصفح من والديه وتركيا

واعتذر صهيب وهو شقيق الجاسوس لاسرائيل مصعب للشعب الفلسطيني وقال ان كل ما تحدث به في وقت سابق مجرد اكاذيب ولا يمت للحقيقة باي صلة

وقال صهيب حسن يوسف أن ما جرى معه كان "ضمن مؤامرات خططت لها المخابرات الإسرائيلية والأوروبية، وتحديدا النمساوية ضد المقاومة وتركيا".

الجاسوس صهيب مع والده حسن يوسف القيادي في حماس

واشار صهيب ان هدفه من تصريحات ومعلومات هي مضللة وكاذبة كانت من اجل توريط تركيا والاعلان عن تقديمها لصواريخ لحركة حماس واشار الى انه لم يكن يوما من الايام عضوا في الحركة الفلسطينية المذكورة وانه ادلى بتلك التصريحات طمعا في اللجوء

وقبل سنوات اجرت القناة 12 العبرية، مقابلة مع صهيب حسن يوسف، تحدث فيها عن فساد حماس وجرائمها وكذبها وفق تصريحاته مشيرا إلى نمط الحياة المترف لبعض قيادات الحركة وتمتعهم بالأموال وإقامتهم في الفنادق في الدول العربية والغربية

وقال صهيب ان حركة حماس قامت بالتجسس على تركيا لصالح إيران ، مقابل اموال طائلة تمتع بها قادتها كما وجه نجل القيادي يوسف عدة اتهامات للحركة خلال المقابلة

وفي الفيديو الاخير قال صهيب حسن يوسف " تفاجئت ان المخابرات النمساوية تقوم بإستفزازي و مساومتي بحق اللجوء مقابل ان اتحدث مع الصحافة واذكر ان تركيا تقوم بتزويد حماس صواريخ ، و انا لا اريد ان استمر في هذه اللعبة القذرة اللتي تحيكها المخابرات النمساوية و الاسرائيلية"

واشار الى انه لا يعرف مصيره بعد تلك الاعترافات "وانا على استعداد على التعاون مع وسائل الاعلام و كل من يريد مساعدتي"