اردوغان يعلق على لقائه المحتمل مع الرئيس بشار الاسد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن لقاءه المحتمل مع الرئيس السوري بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

واشار في مؤتمر صحفي في اعقاب قمة "المجتمع السياسي الأوروبي"، بالعاصمة التشيكية براغ الى انه : "عندما يحين الوقت المناسب يمكننا اللجوء إلى خيار اللقاء مع رئيس سوريا".

وأكّد أن هناك محادثات تجري بالفعل حاليًا بين الجانبين على مستوى منخفض في اشارة الى اللقاءات الامنية بين الجانبين وكان اخرها زيارة رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان الى دمشق ولقاءه برئيس مكتب الامن القومي اللواء علي مملوك في سبتمبر الماضي، كما اعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش عن لقاء عابر مع نظيره السوري فيصل المقداد في براغ.

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي في اجتماع براغ للمجموعة السياسية الأوروبية "حتى الآن مثل هذا الاجتماع ليس على جدول الأعمال، لكن لا يمكنني القول إنه من المستحيل بالنسبة لي لقاء الأسد" وأنه "لا يستبعد ذلك"

ومنذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، قدمت أنقرة دعما أساسيا للمعارضة السياسية والعسكرية واقتحمت قواتها في 4 عمليات عسكرية مناطق الشمال السوري وسيطرت عليه عسكريا

وكشف أنه ينوي "تجاوز مراحل جديدة" مع النظام السوري، معتبرا أن تحسّن العلاقات بين البلدين من شأنه أن يساهم في إحلال السلام في المنطقة.