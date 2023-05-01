اردوغان يعلن عن طائرات تركية محلية بديلة لـ F16

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اسم الطائرة الحربية النفاثة المأهولة التركية الصنع وهو "قاآن KAAN" وحسب مصادر تركية فانه اسم عثماني يطلق على الرجال ويعني "الحاكم القوي".

وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها الاثنين، بمناسبة حفل "قرن المستقبل" للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية "نعيش يوما مشهودا في تاريخ الدفاع والطيران التركي".

واكد ان بلاده ستقاتل التنظيمات "الارهابية الكردية" وداعش "سواء (داعش) أو (بي كي كي) أو (واي بي جي) أو (بي واي دي)" وفق تعبيره

الرئيس يُمضي على المقاتلة الشبحية "قان"... pic.twitter.com/XTepCo9kel — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) May 1, 2023

وقال اردوغان ان الطائرة الجديدة وضعت تركيا في مصاف 5 دول تنتج هذا النوع من الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في العالم كما أن "السلام والعدل والحق سيترسخ في المنطقة والعالم كلما تعززت قوة تركيا".

وكشف الرئيس التركي ان "حُر جت" ستحل محل مقاتلات "أف-16" وطائرة "حُر قوش" التي بدأت تركيا بتصنيعها لصالح الدول الصديقة والشقيقة باتت علامة دولية، مؤكدًا تسليم الدفعات الأولى منها قريبًا إلى النيجر وتشاد. وقال أن الطائرة التركية المقاتلة المسيرة "عنقاء-3" ستقوم بأول تحليق لها خلال الأيام المقبلة.