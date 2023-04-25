اردوغان ينسحب من مقابلة على الهواء اثر عارض صحي (فيديو)

احبر عارض صحي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على الانسحاب من مقابلة تلفزيونية كانت تبث على الهواء مباشرة الثلاثاء، قبل ان يعود اليها لاحقا بعد تحسن حالته الصحية.

واثناء كان المذيع يلقي سؤالا على اردوغان بعد بدء المقابلة بعشر دقائق، فوجئ الجميع بالرئيس البالغ من العمر 69 سنة يقطعها، ثم يغيب لنحو ربع ساعة عاد بعدها ليعتذر معلنا انه انتابته وعكة صحية.

وجاءت المقابلة بعد يوم حافل القى فيه اردوغان سلسلة خطابات في اطار حملته للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الرابع عشر من ايار/مايو المقبل.

Canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan: Yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşümhttps://t.co/E9SlFmkBR7 pic.twitter.com/UA6ktW0kuc — T24 (@t24comtr) April 25, 2023

وكان اردوغان تاخر قبل ذلك لأكثر من ساعة ونصف الساعة عن المقابلة التي شاركت في اجرائها قناتا "الكي" و "كانال 7".

وقال الرئيس التركي عقب عودته لاستئناف المقابلة مفسرا قطعه لها انه اصيب بانفلونزا المعدة بسبب الجهد الكبير الذي بذله خلال اليومين الماضيين.

واضاف انه خشي في حال قام بالغاء المقابلة ان يفهم الامر "بشكل خاطئ"، وان يكون قد اخلف وعده للقناتين التلفزيونيتين باجرائها معهما.

ثم اعتذر اردوغان الذي بدا التعب في وجهه وكانت عيناه تدمعان، قائلا "اطلب السماح منكم ومن جمهوركم".

واكتفى الرئيس التركي بالاجابة على عدد قليل من الاسئلة قبل ان تنتهي المقابلة.

وعلى ما يبدو من الحراك الذي تشهد تركيا، فان نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تبدو محسومة كسابقاتها لاردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" الذي يتسيد المشهد السياسي في هذا البلد منذ عقدين من الزمان.

وتظهر الاستطلاعات منافسة شديدة بين الرئيس المنتهية ولايته وكمال كيليتشدار أوغلو الذي كتب على تويتر بعد بث اللقاء "أطيب تمنياتي للسيد إردوغان".