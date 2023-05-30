ارقام واحصائيات مرعبة عن التدخين في العالم

البوابة: يحتفل العالم يوم الاربعاء الموافق لـ 31 /5 باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، وبهذه المناسبة اصدرت مؤسسات حكومية واممية ودولية بيانات واحصائيات كانت مرعبه احيانا سيما في دول العالم الثالث، فيما كانت مريحة في الدولة الاوربية
الاردن يحذر من ارتفاع نسبة المدخنين
بهذه المناسبة قال بيان صادر عن المجلس الأعلى للسكان في الاردن ان التدخين السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة عالميا ويحتل المرتبة الثانية في الأردن كأكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال بنسبة 11%، ويعتبر أورام الرئة هي السبب الرئيسي للوفيات بنسبة 22.4% بين الذكور
وقال البيان ان عدد المقاهي التي تقدم النرجيلة وفقًا لمسح السكان والصحة الأسرية 2938 مقهى في عمان لوحدها واشار إلى زيادة عدد المدخنين في الأردن بين الجنسين، وبلغت النسبة حوالي 45% بين الرجال في الفئة العمرية بين 15 و49 عامًا، مع متوسط يومي يفوق 25 سيجارة.
تاليا بعض الحقائق عن التدخين في الاردن
- 41 ٪ نسبة المدخنين في الأردن تتراوح أعمارهم بين (18 - 69سنة)
- 9.2 % نسبة المدخنــين للســجائر الإلكترونية وأجهــزة Vape
- عدد المدخنين سواء السجائر أو النرجيلة وصلت إلى 45% بين الرجال بأعمار 15-49 سنة
- 25 سيجارة المتوسط اليومي للتدخين في الأردن
- 540.3 دينار متوسط الانفاق السنوي للأسرة على التبغ أو السجائر
- 11,375,461,30 كجم مستوردات التبغ وتوابعه بقيمة 48,684,847 دينار
- عدد المنشآت المصنعة لمنتجات التبغ في الأردن 29 منشأة
15 شخص يموت كل دقيقة بسبب التبغ
وحسب منظمة الصحة العالمية ومركز "توباكو أطلس" فأن عدد المدخنين يتجاوز مليار شخص في العالم، يستهلكون أكثر من خمسة آلاف مليار سيجارة سنويا. كما أن 15 شخصًا يموتون كل دقيقة بسبب التبغ. علاوة التلوث الذي يتسبب فيه التبغ وهو خمس التلوث الذي مصدره الطائرات. وتسبب التدخين النشط أو التدخين السلبي بوفاة نحو تسعة ملايين شخص في العام 2019، في القرن العشرين، تسبب التبغ بمصرع 100 مليون شخص
نجاح الاجراءات العالمية
وتلجا الدول والحكومات الى تدابير لوقف نزيف التدخين في العالم ومكافحته من بينها زيادة الضرائب على السجائر ومشتقات التبغ، وزيادة سعره الاساسي ومنع التدخين في الاماكن العامة ومراكز العمل ، كما ادى ظهور السجائر الإلكترونية الى تراجع نسبة المدخنين على المستوى العالمي منذ سنوات، حيث سجل في العام 2000، ثلث سكان العالم الذين يزيد عمرهم على 15 عامًا يدخّنون. أمّا اليوم فتراجعت هذه النسبة إلى نحو 20%.
إندونيسيا هي الدولة التي تضم أعلى نسبة من المدخنين الذكور، هناك 62,7% من المدخنين فيها الذين يزيد عمرهم على 15 عامًا هم من الذكور وفي الصين يوجد 300 مليون مدخّن
الدول الفقيرة الاكثر تدخينا
وحسب الاحصائيات فان مواطني الدول الفقيرة هم الاكثر تدخينا بنسبة 80 بالمئة خاصة المواطنين اصحاب الدخل المنخفض وتزداد عادة التدخين في مصر ولبنان والعراق.
الامراض المرتبطة بالتدخين:
- السرطان خصوصًا سرطان الرئة
- احتشاء عضلة القلب
- أمراض القلب والأوعية الدموية
- اضطرابات الجهاز التنفسي من نوع مرض الانسداد الرئوي المزمن.
اضرار اخرى على البيئةوالمجتمع
- التدخين الجماعي قتل 450 مليون شخص في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين
- التدخين يمتص 6% من الإنفاق الصحي العالمي
- انتاج التبغ واستهلاكه ينفثان نحو 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا
- يُرمى نحو مليون طنّ من أعقاب السجائر سنويًا وهي تحتوي على مادة أسيتات السليلوز غير القابلة للتحلل.
- تتطلب زراعة التبغ 22 مليار طن من المياه سنويًا
- تنتج صناعه التبغ 25 مليون طن من النفايات الصلبة.
- يتوقع نمو القطاع إلى 940 مليار دولار خلال 2023