ارمينيا تعلن عن مقتل 50 شخصا في اشتباكات مع اذربيجان

ارتفع الى 50 عدد القتلى في الجانب الارميني بعد ليلة قصف شديدة واشتباكات مع الجانب الاذربيجاني وفق ما كشف رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم الثلاثاء امام برلمان بلاده، فيما قالت اذربيجان ان قوات ارمينية حاولت القيام بعمليات تخريب

وقال باشينيان أن خسائر أرمينيا بلغت 49 قتيلا، والحصيلة مرشحة للارتفاع، واوضح ان القوات الأذربيجانية شنت هجمات على الحدود الأرمنية على سبعة محاور الليلة الماضية

وأكد باشينيان أن أرمينيا لن توافق على إنشاء ممر على أراضيها، لكنها مستعدة لفتح خطوط المواصلات لجميع الجيران، بما فيها أذربيجان.

وفي وقت سابق أجرى باشينيان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية تفاقم الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

اذربيجان ترد

وكانت وزارة الخارجية ال​أذربيجان​ية، اشارت الى أن "تفاقم الوضع على ​الحدود​ الأذربيجانية -الأرمنية، أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف القوات المسلحة الأذربيجانية".

وقالت "قامت وحدات من القوات المسلحة الأرمنية بتنفيذ أعمال تخريبية واسعة النطاق في اتجاهات داشكسان وكالبجار ولاشين على الحدود بين أذربيجان و​أرمينيا​".

واضافت "مجموعات تخريب تابعة للقوات المسلحة الأرمنية تحت جنح الظلام، قامت بعمليات تلغيم في المناطق الواقعة بين مواقع وحدات الجيش الأذربيجاني وطرق الإمداد في مختلف الاتجاهات وخاصة في الوديان والمعابر الجبلية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأرمنية النيران بكثافة على مواقع الجيش الأذربيجاني في مناطق داشكسان وكالبجار ولاشين من أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك من مدافع الهاون، وتسبب القصف بسقوط قتلى في صفوف أفراد قواتنا وتضررت بعض المنشآت العسكرية".