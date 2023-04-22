اسباب الخلاف بين البرهان وحميدتي

انفجر البركان السوداني الكامن تحت رماد الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ الاطاحة بالرئيس عمر حسن البشير ونظامه، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الخصمين القويين اسفرت حتى الان عن مقتل 450 شخصا على الاقل واصابة الالاف وقد دخلت الحرب اليوم السبت اسبوعها الثاني باجلاء رعايا ودبلوماسيين عرب وغربيين الامر الذي يعني ان المعركة مستمرة ولن تتوقف قريبا.

كان من المفترض ان توقع الاطراف السودانية يوم الخميس 6 من ابريل/نيسان على اتفاق نهائي لنقل السلطة، الا ان الامر تاجيل للمرة الثانية بعد أن فشلت الأطراف نفسها في التوقيع على الاتفاق يوم 1 ابريل/ نيسان 2023 بسبب اللافات على الاصلاحات الامنية والعسكرية بين الجيش السوداني الذي يقوده رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي الذي يقود قوات الدعم السريع.

اسباب الخلافات بين البرهان وحميدتي

رفض قائد قوات الدعم السريع التوقيع على اتفاق نقل السلطة خشية من فقدانه نفوذه العسكري والسياسي الذي يحمي استثماراته ومناجم الذهب التي يسيطر عليها فيما تمسك الجيش مدعوما بالقوى السياسية بموقفه من قوات الدعم السريع وفما يلي ابرز نقاط الخلاف التي اوصلت الفرقاء الى الاحتكام لسلاح: