اسبانيا تدعم اوكرانيا بـ 5 طائرات وتستجدي موسكو لمدها بالغاز

مفارقة كبيرة في السياسة الاسبانية، التي اعلنت عن ارسال 5 طائرات محملة بالذخيرة والعتاد الى اوكرانيا لدعمها ضد الهجوم الروسي، فيما تستجدي موسكو لمدها بالغاز، بعد تراجع الصادرات الجزائرية اليها

5 طائرات اسبانية الى اوكرانيا

واعلنت الحكومة الإسبانية إنها أرسلت، طائرة خامسة تحمل ذخيرة مدفعية من العيار الثقيل موجهة إلى القوات الأوكرانية، واقلعت "طائرة من طراز T-23 هذا الصباح من قاعدة توريخون دي أردوز الجوية بالقرب من مدريد تحمل ذخيرة مدفعية ثقيلة لأوكرانيا".

كما غادرت 20 شاحنة استجابة "لطلب عاجل من السلطات الأوكرانية لتوفير المواد والزي الرسمي لظروف الشتاء". وصل عشرة منها بالفعل إلى بولندا، والأخرى في طريقها.

ومع ذلك أبدت كييف أيضا عدم رضاها عن المساعدة العسكرية من مدريد. وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن المعدات الوحيدة التي وصلت إلى الجبهة كانت شحنات معدات دفاعية خفيفة وسيارة إسعاف مصفحة وأسلحة مضادة للدبابات ومدفع رشاش.

مدريد تستجدي الغاز من موسكو

بالتزامن فقد اعلنت الحكومة الاسبانية انها تعاني من نقص الغاز المستورد في البلاد خاصة بعد تراجع الصادرات الجزائرية ردا على الموقف الاسباني من قضية الصحراء الغربية ودعم مدريد للرباط في نزاعها مع الجزائر



وقالت مصادر ان تراجع تدفقات الغاز من الجزائر، أكبر مورّد لإسبانيا، بعد قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعم المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية. وبدأ الغاز التدفق الشهر الماضي من إسبانيا باتجاه المغرب عبر خط أنابيب المغرب-أوروبا، وهو الخط الذي كان عادة ما ينقل الوقود في الاتجاه العكسي بعدما أوقفت الجزائر الضخ من خلاله العام الماضي.

وبعد هذا لانقطاع حلت روسيا محل الجزائر وأصبحت ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي لإسبانيا ووصلت الواردات من روسيا إلى 8752 غيغاواط/ساعة في يونيو، وبما يعادل 24% من إجمالي طلب إسبانيا، وفقاً لشركة «إينا غاز» المشغلة للشبكة.