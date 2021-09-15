استئناف الرحلات الجوية بين إيران وأفغانستان بعد شهر من التوقف

قالت وكالة الأنباء الإيرانية فارس ان الرحلات الجوية التجارية بين إيران وأفغانستان قد استؤنفت الأربعاء، بعد شهر من التوقف.

وقالت الوكالة “اليوم، نقلت شركة ماهان للطيران ركابا من مطار مشهد (شمال شرق ايران) إلى مطار كابول“.

وهي أول رحلة من نوعها بين البلدين منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في 15 آب/أغسطس.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية تعليق الرحلات إلى كابول في 16 آب/أغسطس لأسباب أمنية، في اليوم التالي لعودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان. وفي السابق، كانت هذه الشركة تسيّر رحلتين أسبوعيا بين مشهد وكابول.

وشركة “ماهان إير” للطيران المدني، ثاني أكبر شركة إيرانية بعد شركة “إيران إير” التابعة للدولة، مدرجة على القائمة السوداء للكيانات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية ضد إيران منذ العام 2011.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف الجمهورية الإسلامية أكثر من 3,46 ملايين أفغاني، غالبيتهم العظمى لاجئون، أو أكثر من 4 في المئة من سكان البلاد.