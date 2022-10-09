استئناف حركة القطارات والسيارات على جسر القرم

أعلنت روسيا الاحد، استئناف حركة القطارات والسيارات في الاتجاهين على جسر القرم الذي دُمِّر جزئيًا السبت، جراء ما قالت موسكو انه انفجار شاحنة مفخخة.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين تاكيده إن "حركة القطارات على جسر القرم استؤنفت بالكامل" وان "جميع القطارات المقررة ستُسيَّر".

واضاف خوسنولين في حسابه على تلغرام أن استئناف الحركة يشمل "قطارات الركاب والشحن" على الجسر الذي يعد رمز ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وقبل ذلك بساعات اعلنت شركة "غراند سيرفيس إكسبرس" التي تشغل القطارات بين القرم وروسيا إن قطارين غادرا شبه الجزيرة في اتجاه موسكو وسان بطرسبرغ، موضحة على تلغرام أن "القطارين سيعبران جسر القرم".

وكانت سلطات القرم اعلنت بعد ظهر السبت استئناف حركة السيارات والحافلات على المسار الوحيد على الجسر الذي ظل سليما "مع إجراءات تفتيش كاملة".

وفيما قال خوسنولين أن المسار الثاني سيعود إلى الخدمة "في المستقبل القريب"، فقد أكد أن نتائج التحقيقات على الأجزاء المتضررة ستُعلن الأحد.

ويجري نقلَ البضائعو بعبارات بدل الشاحنات، ولكن مع حدوث تأخير.

اتهامات متبادلة

وكان الانفجار الذي وقع السبت اسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. فيما نشر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك تغريدة ساخرة بدا فيها وكأنه يعترف بوقوع هجوم أوكراني على الجسر، ليعود لاحقًا ويلمح إلى "ضلوع روسي".

ومن جانبه، اكتفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه السبت، بالقول "لسوء الحظ، كانت الأجواء غائمة في القرم"، دون التطرّق إلى الانفجار.

والجسر الذي بُني بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين لربط شبه الجزيرة التي أعلنت موسكو ضمها بالأراضي الروسية، يُستخدم خصوصا لنقل معدات عسكرية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

ووقع بوتين السبت، مرسوما بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر، فضلا عن البنية التحتية التي تزود شبه جزيرة القرم بالكهرباء والغاز الطبيعي. كما أمر بفتح تحقيق.