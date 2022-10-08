اوكرانيا: تفجير جسر القرم هو البداية

المح ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، عن مسؤولية بلاده المباشرة عن تفجير جسر جزيرة القرم وتوعد بالمزيد من العمليات

وفيما لم يتبن المسؤول الاوكراني صراحة العملية فقد كتب على تويتر : "القرم، الجسر، البداية"، وقال "كل شيء غير شرعي يجب تدميره، وكل شيء سُرق يجب إعادته إلى أوكرانيا، وكل شيء احتلته روسيا يجب طرده".

بالنسبة للحكومة الاوكرانية فقد اكدت ان الحريق الذي دمر الجسر نتيجة التفجير الانتحاري والذي اسفر عن مقتل 3 اشخاص بانه "حريق مهين" وردت وزارة الخارجية الروسية إن "ردة فعل نظام كييف على دمار بنية تحتية مدنية هو دليل على طبيعته الإرهابية".

واستؤنفت جزئيا حركة المرور على الجسر الروسي الوحيد المؤدي إلى شبه جزيرة القرم بعد ساعات من انفجار ضخم أسقط أجزاء من الطريق. وتقول روسيا إن الجزء المخصص لمرور قطارات سكة الحديد على الجسر- حيث احترقت ناقلات النفط- سيعاد افتتاحه مساء اليوم.