استئناف الملاحة في مطار حلب بعد الضربات الإسرائيليّة

أعلنت وزارة النقل السورية الجمعة، عن استئناف حركة النقل الجوي في مطار حلب الدولي بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بمدرجه الرئيسي جراء ضربات جوية شنتها إسرائيل مؤخرا.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) أن حركة النقل الجوي استؤنفت عبر المطار، الذي يعد ثاني اكبر مطارات البلاد، عند الساعة 12,00 ظهراً بالتوقيت المحلي (09,00 ت غ).

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال ان الضربات الاسرائيلية، وهي الثانية على المطار في أسبوع، استهدفت مستودعا تستخدمه مليشيا موالية لإيران، .

شنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية، مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ومن جانبها، نادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.