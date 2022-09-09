  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. استئناف حركة الملاحة في مطار حلب بعد الضربات الإسرائيليّة

استئناف الملاحة في مطار حلب بعد الضربات الإسرائيليّة

منشور 09 أيلول / سبتمبر 2022 - 03:41
استئناف حركة الملاحة في مطار حلب بعد الضربات الإسرائيليّة

أعلنت وزارة النقل السورية الجمعة، عن استئناف حركة النقل الجوي في مطار حلب الدولي بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بمدرجه الرئيسي جراء ضربات جوية شنتها إسرائيل مؤخرا. 

اقرأ ايضاًمطار حلب.. الضربات الإسرائيلية استهدفت مستودعات لمليشيات إيرانية وخلفت 3 قتلىمطار حلب.. الضربات الإسرائيلية استهدفت مستودعات لمليشيات إيرانية وخلفت 3 قتلى

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) أن حركة النقل الجوي استؤنفت عبر المطار، الذي يعد ثاني اكبر مطارات البلاد، عند الساعة 12,00 ظهراً بالتوقيت المحلي (09,00 ت غ).

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال ان الضربات الاسرائيلية، وهي الثانية على المطار في أسبوع، استهدفت مستودعا تستخدمه مليشيا موالية لإيران، .

شنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية، مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ومن جانبها، نادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

كلمات دالة:مطار حلبسورياإسرائيلإيران

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...