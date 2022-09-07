مطار حلب.. الضربات الإسرائيلية استهدفت مستودعات لمليشيات إيرانية وخلفت 3 قتلى

قال المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء، ان الضربات الجوية التي شنتها اسرائيل الليلة الماضية على مطار حلب، وادت الى خروجه من الخدمة، استهدفت أساسا مستودعات لمليشيا إيرانية في محيط المطار وخلفت ثلاثة قتلى.

ونقل المرصد عن مصادر قولها أن "3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرين بجراح، جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مطار حلب الدولي ومحيطه مساء الثلاثاء"، مضيفة ان مستودعا تابعا لمليشيات موالية لإيران تعرض للتدمير خلال ذلك.

ولم تتضح بعد جنسيات وهويات القتلى.

واوضحت مصادر المرصد ان "6 صواريخ إسرائيلية استهدفت المطار ومحيطه الأمر الذي أدى لتضرر مدرج المطار بشكل كبير وخروجه عن الخدمة، كما جرى تدمير مستودع في محيط المطار".

وادت الاضرار الناجمة عن الضربات، وهي الثانية خلال إسبوع، الى توقف العمل في المطار وتحويل رحلات الى مطار دمشق الدولي.

واستهدفت اسرائيل في الأول من الشهر الحالي، مطار حلب ما ألحق به أضراراً مادية، علما ان الدولة العبرية شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ومنذ العام 2013، يقاتل حزب الله اللبناني المدعوم من طهران، بشكل علني في سوريا دعماً لقوات الحكومة، فيما تؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة في سوريا في مهام استشارية.

وتكرّر اسرائيل على الدوام أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا، لكنها ما تؤكّد تنفيذ ضربات في هذا البلد.

ومنذ 2011، تشهد سوريا نزاعًا داميًا تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.