استبدلت في المشفى: تعويض لسعودية اكتشفت ان عائلتها الحقيقية ثرية

اصدرت محكمة سعودية بتعويض فتاة (35 عاما) بمليوني ريال، بعد ان قضت حياتتها عن اسرة ليست اسرتها وعائلة لا تمت لها بصلة

تفاوت في التعويض بين البنتين

ووفق تقارير سعودية فان المشفى سلم الفتاة عن طريق الخطأ لعائلة اخرى فقيرة فقضت طفولتها وشبابها بين افرادها لتلفت الانتباه الى انها "مغايرة لها في العرق واللون" قبل ان تكتشف ان أسرتها الحقيقية ثرية، فقام ديوان المظالم في مدينة مكة أصدر حكمًا بإلزام المستشفى بدفع بمبلغ مليوني ريال للسيدة.

وكان قد صدر حكم من المحكمة العامة بمكة للفتاة المستبدلة بها بقيمة 1.7 مليون ريال تعويضا عن الخطأ من قبل المستشفى وعن الضرر الذي لحق بها جراء نشوئها في أسرة مختلفة عنها.

وعزت المحكمة التفاوت في قيمة التعويض إلى "وجود فرق بين المدعية وأختها المستبدلة بها، إذ أن الأولى تزوجت وأنجبت بخلاف أختها من رجل قريب لأسرتها السابقة في النسب والطباع وغير ذلك، وبما أن النسب متفاوت بين الأسرتين وبما أن حفظ النسب من مقاصد الشريعة الكبرى فلا ريب أن له حظه من التعويض".

شظف العيش

وأشارت السيدة التي رفعت الدعوى إلى أنها خلال تربيتها ذاقت "شظف العيش وذلك لأن معيلها الذي احتضنها كان يعمل بمهنة أجرها ضئيل، فضلا عن نظرات الريبة والشك التي أحاطت بها خلال فترة نشأتها نظرًا لاختلاف لون بشرتها عن الأسرة الحاضنة لها، وأنه تم تزويجها من رجل قريب للأسرة الحاضنة له ذات العائلة وأنجبت منه" وفق صحيفة الوطن السعودية

وقامت السيدة بعد ولادتها بعمل اختبارات البصمة الوراثية، فاكتشفت أن العائلة التي ربتها ليست أسرتها الحقيقية، فرفعت دعوى بالمحكمة العامة بمدينة مكة التي قامت بإثبات نسب المدعية لوالدها الحقيقي، ثم رفعت دعوى أخرى عبارة عن تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحق بها، "خاصة أنها لا تزال تعاني من آثارها، خاصة وأن والدتها الحقيقية توفيت خلال تلك الفترة وحرمت من رؤيتها أو العيش تحت كنف رعايتها"، بحسب ما جاء في الدعوى التي نقلتها الصحيفة.