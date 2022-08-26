استراليا تنسحب من بطولة كروية في العراق بعد هجوم مسلح على قافلة لدبلوماسييها

انسحبت استراليا من تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة المقررة في مدينة البصرة جنوبي العراق لأسباب أمنية، حيث تعرضت قافلة تعلى متنها دبلوماسيين استراليين لهجوم مسلح في المنطقة

وقال الاتحاد الأسترالي في بيان نشر على موقعه الرسمي إنه أبلغ نظيره الأسيوي بالانسحاب من التصفيات المقررة إقامتها في البصرة خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر المقبل.

وأضاف الاتحاد الأسترالي في بيانه أن قرار الانسحاب جاء "بعد دراسة متأنية بناء على نصيحة السفر الحالية للحكومة الأسترالية".

ويأتي قرار الانسحاب بعد فترة وجيزة من تعرض قافلة دبلوماسية أسترالية لانفجار عبوة ناسفة صغيرة محلية الصنع بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد.

ووقع الانفجار وسط جهود البعثة الدبلوماسية الأسترالية للتوسط بين رجل الدين الشيعي المؤثر مقتدى الصدر وفصيل مدعوم من إيران من الأحزاب الشيعية المتنافسة، وفقا لمسؤولين أمنيين، لإنهاء واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في العراق في السنوات الأخيرة.

وفاز الصدر بأكبر حصة من المقاعد في انتخابات أكتوبر، لكنه فشل في تشكيل حكومة أغلبية، مما أدى إلى ما أصبح من أسوأ الأزمات السياسية في العراق في السنوات الأخيرة.

والعراق واحد من 19 دولة تنصح الحكومة الأسترالية مواطنيها بتجنب السفر إليها بسبب الوضع الأمني المتقلب وخطر اندلاع أعمال العنف والصراع المسلح والاختطاف والهجمات الإرهابية، كما ورد في آخر تحديث على موقع الحكومة على الإنترنت.