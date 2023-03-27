استراليا.. سرقة بيانات شخصية لـ 14 مليون شخص

البوابه - تمكن قراصنة من سرقة بيانات شخصية لـ 14 مليون شخص من عملاء شركة Latitude المالية في أستراليا عقب هجوم سيبراني تعرضت له في 16 مارس.

واعترفت الشركة أن الضرر الناجم عن كان أكبر مما تم الإبلاغ عنه سابقا، حيث أعلنت الشركة ذاتها في وقت سابق عن تمكن القراصنة من الوصول إلى بيانات 330 ألف من العملاء فقط إلا أن الواقع الجديد الذي اعترفت فيه هو 14 مليون.

واكد بيان اتكأ على تقارير محدثة سرقة ما لا يقل عن 7.9 مليون سجل عن أرقام رخص القيادة تقدم بها العملاء خلال 10 سنوات ماضية، إضافة إلى بيانات 6.1 مليون شخص كانوا عملاء للشركة ومؤسساتها منذ العام 2005.

بيانات شخصية ومعلومات كاملة

تشمل المعلومات المسروقة أسماء كاملة وتواريخ ميلاد وعناوين وأرقام هواتف عملاء شركة Latitude المالية في أستراليا إضافة إلى سرقة أرقام جوازات سفر 53000 شخصا وتفاصيل المعاملات المالية لما لا يقل عن 100 مواطن.

وقدم أحمد فاخور مدير عام شركة Latitude Financial اعتذارا مطلقا للعملاء كما أسف للغاية بشأن الحادث الذي وقع.

ووعد فاخور بأن تبذل الشركة قصارى جهدها للتعاون بشكل وثيق قدر الإمكان مع جميع المتضررين من أجل التقليل من المخاطر التي تعرضوا لها على الحد الأدنى، معلنا عن إجراء تحقيق مفصل في أسباب وملابسات وقوع الهجوم السيبراني.

