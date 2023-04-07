البوابة - خبز رمضان من المخبوزات التي تشتهر في شهر رمضان المبارك، ويتميّز خبز رمضان بطريقة تحضيره السهلة والشهيّة، والمحبّب من قبل الجميع، صغاراً وكباراً خصوصاً مع تناول الحمص أو غيره من التغميسات الرمضانية، وفيما يلي نقدم لكم طريق عمل خبز رمضان:

طريقة عمل خبز رمضان

﻿مقادير خبز رمضان

4 أكواب من الطحين متعدد الاستعمالات.

ملعقة حجم صغير من الخميرة الفورية.

كوب وربع من الماء الدافيء.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقتان حجم كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة حجم كبير من السكر.

ملعقة حجم صغير من الملح.

مقادير القشرة

صفار بيضة.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من بذور حبة البركة.

طريقة تحضير خبز رمضان

أولاً ضع الخميرة والماء الدافىء والسكر في وعاء واخلطهم بشكل جيد.

ثم اتركهم في مكان يكون دافيء لحين ظهور الفقاعات وتخمر الخميرة.

ثم ضع خليط الخميرة والحليب والزيت في وعاء الخلط.

ثم أضف لهم الدقيق والملح وقم بخلط العجينة جيداً باستخدام يديك أو باستخدام ماكينة العجين لحين الحصول على عجينة متماسكة.

ثم قم بتشكيل العجينة على شكل كرة كبيرة ورشها بالطحين.

ثم انقل إلى وعاء آخر مدهون بالزبدة.

ثم غطيها واتركها في مكان دافيء حتى تتضاعف كميّتها.

ثم قسم العجين إلى ثلاث أقسام متساوية ولف كل جزء بالطحين، واتركها لمدة عشرين دقيقة.

قم بفرد قطع العجين باستخدام الشوبك لتكوين أرغفة متوسطة السماكة.

ثم ادهن بخليط من البيض والزبادي واحرص على دهن جميع الأجزاء.

ثم اصنع اشكال داخل الرغيف باستخدام سكين حاد مع الحرص على عدم قطعها، ثم رش بذور السمسم وحبة البركة.

وضع قطع الخبز في صينية الخبيز المدهونة بالزبدة واخبزها مدة نصف ساعة تقريباً على درجة حرارة مرتفعة حتى تتحول إلى لونها إلى الذهبي.

قطع الخبز وقدمه ساخناً.

ثم لف الكمية المتبقية بأكياس النايلون للحفاظ على طراوتها، وصحتين وعافية يمكنك وضعه بجانب الحمص.

طريقة عمل خبز رمضان السوري

مقادير خبز رمضان السوري

نصف كأس من دبس العنب.

كأسان من الماء.

زيت نباتي للقلي.

كأس من الدقيق.

طريقة عمل خبز رمضان السوري

أولاً ضع الماء والدقيق في الخلاط الكهربائيّ حتى يتكون لديك عجينة طرية، ويسهل تشكيلها.

ثم قم بإحضار مقلاة من النوع الذي لا يلتصق ويفضّل أن تكون من التيفال.

ثمّ قم بدهن بالقليل من الزيت النباتيّ وضعها على النار حتّى يسخن الزيت.

ثم أحضر العجينة وقم بفرها بواسطة النشابة بسمك رفيع.

ثم ضع العجينة بالمقلاة واترك العجينة حتّى تجفّ على النار.

ثمّ اقلبها على الوجه الأخر دون أن تتحمر.

وحضّر كامل الكمية بنفس الطريقة.

ثم أضف الزيت كلما احتجت لذلك.

ثم ضع الخبز السوريّ على قطعة من القماش في الشمس لمدّة أربع ساعات حتّى يصبح مقرمشاً وجافّاً.

غلف الخبز بعد ذلك بقطعة من القماش للمحافظة على قرمشته ويمكنك تزينه بدبس العنب، وصحتين وعافية.

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