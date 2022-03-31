استشهاد المنفذ.. طعن مستوطن جنوب بيت لحم

استشهد شاب فلسطيني في الثلاثينيات من عمره، صباح اليوم الخميس، برصاص مستوطن، داخل حافلة "اسرائيلية" كانت تسير على طريق التفافي قرب مستوطنة "نفي دانييل" جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، بزعم طعنه مستوطنا وإصابته بجروح خطيرة.

وحسب رواية جيش الاحتلال الاسرائيلي "قام فلسطيني كان يسافر في حافلة إسرائيلية قرب "إليعزار" في غوش عتصيون بطعن مسافر يهودي وأصابه بجروح نقل على اثرها لتلقي العلاج الطبي.. راكب آخر كان يسافر داخل نفس الحافلة أطلق النار على المنفذ وقتله".

وفقًا لتقرير أولي ، "تم طعن الإسرائيلي بمفك وبحسب ونجمة داود الحمراء، نُقل المصاب إلى مشفى "شعاري تسيديك" الطبي في القدس لتلقي العلاج، ووصفت جراحه بالخطيرة".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين يطلقون الرصاص على مركبات المواطنين الفلسطينيين في جنوب بيت لحم

وبسبب التصعيد ​​، قرر الكابنيت إلاسرائيلي أمس إلغاء تصاريح العمل لأقارب منفذي العمليات والترويج لخطة إعادة بناء الجدار الفاصل.

كما يجري النقاش في موضوع تقديم تسهيلات للفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان وسيتم اتخاذ قرار في ذلك يوم الجمعة المقبل.

كما اتفقت جميع الأطراف المشاركة في الاجتماع على عدم فرض إغلاق على الضفة الغربية.