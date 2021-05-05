استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال جنوب نابلس

استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخر، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في قرية أودلا جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأكد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها استلمت من جيش الاحتلال جثمان الطفل الفلسطيني ويدعى سعيد محمد يوسف عودة، ويبلغ من العمر (16 عاماً).

وأوضحت الجمعية أنه تم نقل مصاب فلسطيني بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

الشهيد هو سعيد محمد يوسف عودة، ويبلغ من العمر (16 عاماً).

ادانة فلسطينية

وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الليلة، الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية أدولا جنوب نابلس، والمتمثلة بقتل الطفل سعيد يوسف محمد عودة (16 عاما) بدم بارد.

وقال أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تصر على المضي بذات السياسة من عمليات القتل والإعدامات الميدانية، وإنزال أشد العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا وممتلكاته، بما يتناقض مع الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية.

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إلى توفير الحماية الدولية لتخليص شعبنا من بطش حكومة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها المتواصلة، كالاستيلاء على بيوت أبناء شعبنا المقدسي في حي الشيخ جراح، ومواصلة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد ضرورة وقف الغطرسة الإسرائيلية، وعمليات القتل اليومية، والانتهاكات المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني، والاستخفاف بالشرعية الدولية، وتحقيق العدالة على الساحة الفلسطينية، بإقامة الدولة المستقلة، التي أصبحت حاجة ضرورية للسلم والأمن الدوليين.