استشهاد فلسطينييْن وإصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب حاجز سالم العسكري شمالي مدينة جنين في الضفة الغربية.

وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال في بيان: “وصل قبل وقت قصير ثلاثة مهاجمين نحو بوابة قاعدة لحرس الحدود سالم شمال مدينة جنين، وقاموا بإطلاق النار نحو بوابة القاعدة بأسلحة من نوع كارلو”.

وأضاف: “رد أفراد شرطة الحدود وجنود من الجيش الإسرائيلي في رد حازم واحترافي بإطلاق النار”، ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة الثالث بجروح خطيرة.

وأوردت الشرطة أن “المهاجم الثالث تلقى الإسعافات الأولية على الفور” ونُقل “في حالة حرجة” إلى مستشفى إسرائيلي. (وكالات)