استشهاد فلسطيني اعتدى عليه المستوطنين

اعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد الشاب أحمد حرب عياد (32 عامًا) في مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة بعد الاعتداء عليه وضربه بعنف من قبل المستوطنين المتطرفين وذلك أثناء توجهه للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأكدت وزارة العمل في غزة استشهاد الشاب عياد، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه أثناء توجهه للعمل في الداخل المحتل عند فتحة الجدار الفاصل بطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة واشارت الى ان اصول الشهيد من قطاع غزة

صباح الشهداء الأبرار / pic.twitter.com/GkR66atx5X — جمال عبيد _أبو السعيد (@SIpdcG2xwsuFuao) July 5, 2022



ونعت الوزارة "شهيد لقمة العيش" الشاب عياد، وقالت إنه "استشهد إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح أثناء توجهه للعمل في الداخل المحتل".

وأشارت عائلته إلى أنه تم ابلاغهم بالخبر في ساعات الليل من قبل سلطات الاحتلال، وسلموهم جثمانه عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، حيث تمت الصلاة عليه في ساعة متأخرة في مسجد الشهداء بحي الزيتون، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة.