استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة

استشهد رجل فلسطيني، جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات الجمعة، قرب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان: “استشهاد فلسطيني، إثر إصابته برصاص حي في الرأس، في بلدة بيت دجن”.

وقالت مصادر في بلدة بيت دجن، إن الشهيد يدعى عاطف حنايشة (48 عاما)، ويعمل مؤذنا لمسجد “موسى بن نصير” في البلدة.

ويُنظم الفلسطينيون، في أيام الجُمع، مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من قراهم وبلداتهم.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي، بمستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية. (الأناضول)