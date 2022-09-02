استشهاد فلسطيني بعد تنفذه عملية طعن

اعلن في مدينة الخليل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عن استشهاد فلسكيني بعد تنفيذه لعملية طعن اصيب خلالها مستوطن اسرائيلي بجروح متوسطة على مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل.

وقالت تقارير عبرية انه "تم تحييد المنفذ" بعد اصابة مستوطن بجروح متوسطة جرى تحويله إلى مستشفى هداسا.

وافادت قناة "كان" العبرية: "ترجل منفذ عــمــلـــيــة الطعن من سيارة عند مفرق بين عينون ثم طعن بسكين أخفاها مستوطناً في الجزء العلوي من الجسم والوجه بينما كان يقف عند المفترق، وعندها أطلق جنود الاحتلال من طتيبة صبار لواء جفعاني النار على المنفذ وقتلوه، وكشفت سلطات الاحتلال ان المصاب جندي في الجيش الاسرائيلي

واشارت الى ان جنود جيش الاحتلال اطلقو النار على المهاجم

وقالت مصادر فلسطينية ان المنفذ استشهد وقد اندلعت مواجهات في المكان

وتوطن اسرائيل غلاة المستوطنين في مدنية الخليل الذين يستولون على المنازل والبيوت ويطردون الاهالي الاصليين بدعم واسناد من الجيش و أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها الاستمرار في أقامته رغم الاعتراضات الدولية إلى عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية كأمر واقع على جيوب جغرافية

يبلغ عدد المستوطنات في الخليل 22 مستوطنة فيها 22 الف مستعمر يسيطرون على المدينة التي يبلغ عدد سكانها 800 الف فلسطيني